Sale sul treno senza biglietto e si rifiuta di dare le proprie generalità: denunciata

Firenze, 26 aprile 2023 - Era salito a bordo del treno senza biglietto e si è rifiutata di fornire le proprie generalità all'addetto al controllo. Per questo, i carabinieri della stazione di Pelago hanno deferito per interruzione di pubblico servizio una 27enne nigeriana incensurata.

Nel primo pomeriggio del 24 aprile, la donna, in viaggio senza biglietto su un treno regionale partito da Firenze Santa Maria Novella e diretto ad Arezzo, alla richiesta del capotreno di fornire le proprie generalità per la redazione del verbale di contravvenzione ha opposto un netto rifiuto. A causa dell’episodio il convoglio si è fermato alla stazione di Pontassieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a identificare la donna la quale è stata trovata sprovvista di documenti.

Il ritardo accumulato per consentire l’identificazione della viaggiatrice da parte dei militari ha poi portato alla cancellazione della corsa, per cui il treno, anziché proseguire per Arezzo, ha fatto rientro al deposito. Per la nigeriana è scattata così la duplice denuncia all’autorità giudiziaria.