Tentano di entrare in un bar in Borgo degli Albizi, ma finiscono in manette

Secondo quando ricostruito, mentre l’uomo faceva da palo, la donna stava cercando di forzare la porta. Un rumore improvviso ha messo in guardia i due che, per non dare nell'occhio, si sono messi a sedere all'esterno del bar nel vano tentativo di eludere eventuali controlli. Gli agenti in borghese, infatti, sono subito intervenuti identificando i due e rinvenendo un cacciavite ed una chiave a croce. A seguito degli accertamenti, inoltre, la porta d’accesso del bar è stata trovata totalmente disassata e con evidenti segni di effrazione all’altezza della serratura. I due sono stati quindi arrestati.

L’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese ha affrontato la questione delle nuove spaccate la scorsa settimana al Cosp e domani, insieme al sindaco Dario Nardella, incontrerà le associazioni di categoria che ha convocato la scorsa settimana dopo altri colpi ai danni dei negozi. "Domani faremo un incontro con il comandante dei vigili e tutte le associazioni di categoria – sottolinea Nardella – quanto sta accadendo è grave e non va sottovalutato. Con gli steward fino alle 22 la situazione è migliorata, i problemi sono in orario notturno quindi si tratterà di garantire un presidio in questa fascia oraria". Poi Nardella aggiunge: "C'è bisogno di norme più severe, spesso anche quando i responsabili sono individuati vengono immediatamente rilasciati. Mi auguro che l'Operazione Strade Sicure con i militari nelle piazze parta il prima possibile".