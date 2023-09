8 settembre 1966: debutta Star Trek, la serie che anticipò il futuro di 40 anni

Firenze, 8 settembre 2023 - Star Trek è il nome della preistoria tecnologica del mondo. Nonostante gli autori non avessero nessuna nozione di fantascienza, Star Trek per assurdo ha anticipato di circa 40 anni molti oggetti tecnologici che solamente in seguito sono diventati di uso quotidiano come i minidischi, i telefoni satellitari i computer palmari e tablet pc. Star Trek, con la semplicità di una serie fantascientifica, ha sdoganato il tabù della diversità razziale, innalzandola su livelli "alieni" che la nostra generazione ancora oggi sogna, nostalgica della libertà e del coraggio di quei tempi. Prodotta negli Stati Uniti, debuttò l'8 settembre 1966 sul canale Nbc. Ambientata nel futuro, racconta le avventure dell'equipaggio della nave stellare Enterprise della Federazione Unita dei Pianeti, intento ad "esplorare nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima". Il capitano dell'Enterprise è James T. Kirk, affiancato dall'ufficiale scientifico Spock, un extraterrestre proveniente dal pianeta Vulcano con le orecchie a punta e dall'ufficiale medico, il dottor Leonard McCoy detto "Bones".

Per la prima volta nella storia della televisione un giapponese, una donna di origine africana, diversi americani, uno scozzese, un alieno e un russo, nel momento in cui il mondo era spaccato in due dalla Guerra fredda, si trovavano a lavorare insieme nello stesso equipaggio, a esplorare l'universo alla ricerca di nuove culture con cui dare vita a reciproci scambi in nome dell'uguaglianza e della pace. Il 79esimo e ultimo episodio fu trasmesso il 3 giugno 1969, dopo tre stagioni. Vent'anni dopo la prima serie televisiva, nel 1986, il produttore Gene Roddenberry decise di riprovarci con il seguito, ambientandola però ben 78 anni dopo la serie originale, con un nuovo equipaggio e una nuova astronave. Nacque così Star Trek: The Next Generation. Nasce oggi Peter Sellers nato l’8 settembre del 1925 a Portsmouth. Divenne famoso interpretando l’ispettore Clouseau nel film ‘La Pantera Rosa’ e recitando nel ‘Dottor Stranamore’. Ha detto: “Quando un'amica diventa troppo costosa non resta che sposarla.” Maurizio Costanzo