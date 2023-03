Under 18, partenza a gonfie vele Cinque gol alla FA Euro New York

Tutto troppo facile per la Fiorentina Under 18 all’esordio della 73ª Viareggio Cup: nella prima giornata della fase a gironi i viola hanno battuto per 5-1 gli americani della FA Euro New York a Santa Croce sull’Arno, ottenendo i primi tre punti del proprio raggruppamento (nell’altra gara, tra Seravezza e Monterosi, i laziali si sono imposti per 1-0). A decidere la partita uno scatenato Presta, autore di una tripletta che già nel primo tempo ha messo in discesa la sfida (il classe 2005 ha colpito al 25’ sugli sviluppi di un corner, al 28’ in combinazione con Sené e poi al 45’ sempre dopo un angolo) e poi una doppietta di Sené nella ripresa (il senegalese ha colpito in contropiede al 63’ e poi si è ripetuto 4’ dopo sfruttando un errore del portiere). Inutile il gol di Ablaye. La Fiorentina tornerà in campo domani, alle 15 a Porcari col Seravezza.

Andrea Giannattasio