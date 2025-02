Trofeo Oltrarno, foto e classifica della 38esima edizione

Firenze, 2 febbraio 2025 – Un appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi ama vivere lo sport come momento di condivisione e solidarietà. La 38ª edizione del Trofeo Oltrarno ha preso il via nei pressi del Circolo Vie Nuove, in Viale Giannotti, nel cuore dell’Oltrarno fiorentino, regalando ai partecipanti un'esperienza unica tra storia, sport e tradizione. Presente alle premiazioni, l’Assessora allo Sport Letizia Perini ha sottolineato il valore del percorso: “La gara si è svolta in un contesto affascinante, permettendo ai partecipanti di attraversare luoghi storici e godere di Firenze dall’alto. Un grande merito va agli organizzatori, che ogni anno offrono questa opportunità unica”. Un viaggio nella storia di Firenze Il percorso si snoda in una delle zone più suggestive della città, sulla sponda sinistra dell’Arno, nel cuore di un quartiere ricco di storia e cultura. L’Oltrarno, con i suoi rioni celebri come Santo Spirito e San Frediano, custodisce autentici gioielli architettonici: Palazzo Pitti, la Basilica di Santo Spirito, il Giardino Bardini e il Giardino di Boboli. Non a caso, nel dialetto fiorentino questa parte della città è nota come Diladdarno, a testimonianza della sua identità forte e radicata. Dalla partenza in piazza Elia Dalla Costa, il tracciato si snoda lungo via del Larione, attraversando le colline a sud di Firenze e regalando scorci mozzafiato tra le stradine di Santa Margherita a Montici, Pian dei Giullari, Torre del Gallo, viale del Poggio Imperiale, Arcetri e San Miniato, per poi ridiscendere dal suggestivo viale Michelangelo.

Una sfida impegnativa, ma affascinante Definita dagli stessi partecipanti come una delle gare più "toste", il Trofeo Oltrarno ha visto al via oltre 600 atleti, attratti dal fascino di un percorso tecnico e spettacolare. Al termine delle fatiche, tutti si sono ritrovati al Circolo Vie Nuove per un momento conviviale, accolti da un ricco ristoro con pasta al sugo, crostini e una dozzina di specialità preparate sempre dal Circolo Vie Nuove. Premiazioni e solidarietà A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza di numerose autorità: l’Assessora allo Sport Letizia Perini, la Presidente del Quartiere 3 Serena Perini, l’esperto di atletica Fulvio Massini, Barbara Gonella per AISLA Firenze, Gabriella Bruschi, neo presidente UISP Firenze, Marco Ceccantini, ex presidente UISP e ora vicepresidente regionale, Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana con delega allo sport, e Tommaso Coppolaro, consigliere comunale.

Ma il vero traguardo è stato quello della solidarietà: parte del ricavato dell’evento sarà devoluto all’AISLA Firenze (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), mentre un contributo andrà all’ETS Regalami un Sorriso, che da oltre vent’anni raccoglie fondi attraverso la fotografia per sostenere cause benefiche. Il Presidente Sergio Carini felicissimo del successo conseguito ci dice: Ancora una volta, il Trofeo Oltrarno si conferma non solo una gara, ma una celebrazione dello sport come strumento di unione e altruismo.