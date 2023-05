Toscani juniores, Cipollini è il re Un terzo posto che vale il titolo

di Antonio Mannori

Sulle strade del Valdarno l’atteso Campionato Regionale juniores aperto anche ai corridori extraregionali. Ed a vincere il Trofeo Roberto Barbagli a Indicatore è stato il laziale Leonardo Consolidani del Team Coratti abile ad uscire a 5 km dall’arrivo da un gruppo forte di 25 corridori, e che è riuscito a conservare qualche decina di metri nei confronti del gruppo. Il titolo di Campione Toscano juniores 2023 grazie al suo terzo posto è stato conquistato da Edoardo Cipollini della Work Service, società che lo aveva vinto anche nel 2022 con Lorenzo Conforti. Il cognome Cipollini nel ciclismo ci porta a suo padre Cesare, a suo tempo brillante atleta ed allo zio, il grande Mario Cipollini. Il neo campione toscano, 18 anni compiuti a fine aprile, era uno dei favoriti della corsa anche perché pur non avendo ancora vinto, era stato protagonista di spicco in questa prima parte della stagione con 4 secondi, un terzo, un quarto e due quinti posti. Attorniato da una squadra forte e compatta, il lucchese è riuscito ad emergere nello sprint del gruppo confermando come lo spunto veloce sia una della caratteristiche principali di questa bella speranza del ciclismo toscano. Il campionato regionale con 143 partenti presentava le salita di Pergine Valdarno e Poggio Bagnoli da ripetere varie volte, ed oltre a toscani in gara anche atleti di altre regioni. Una sfida vissuta nella sua parte centrale su di una fuga di 9 corridori che hanno avuto fino a 45“ di vantaggio. Nel finale una serie di allunghi nel gruppo ridotto a 25 unità, poi la zampata di Consolidani per la bella vittoria, prima stagionale, e con la maglia di Campione Toscano sulle spalle di un promettente giovane del ciclismo regionale.

JUNIORES IN FRANCIA: per la categoria nel prossimo fine settimana la “Classique Des Alpes Juniors“ alla quale prenderà parte una sestetto di juniores toscani guidati dal tecnico regionale Alessio Lazzeri. I corridori scelti: Tommaso Bambagioni e Tommaso Farsetti (CPS Professional), Francesco Bertini (Casano), Samuel Bertolli (Team F. Ballerini), Edoardo Cipollini (Work Service), Francesco Zanaga (Team Pieri). Da segnalare infine a Grammichele in provincia di Catania nel Memorial Cannarella, una cronoscalata di km 7,700 per èlite-under 23, bis stagionale per il ventenne Andrea Alfio Bruno della Hopplà Petroli Firenze.

ORDINE DI ARRIVO (Camp. Toscano): 1) Leonardo Consolidani (Team Coratti) km 125,9, media km 40,689; 2) Gabriele De Fabritiis (CPS Professionale) a 3“; 3) Edoardo Cipollini (Work Service) – Camp. Toscano – 4); Tommaso Brunori (Team Fortebraccio); 5) Matteo Creatini (Pol. Monsummanese); 6) Shyrin; 7) Hadden; 8) Borgo; 9) Maioli; 10) Failli.