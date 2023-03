Settignanese si rinforza Rocchigiani nello staff

La Scuola Calcio d’elité Ferruccio Valcareggi della Settignanese rinforza il proprio staff tecnico con l’ingresso di Andrea Rocchigiani, che va ad affiancare Mario Faccenda alla guida dell’attività di base. La direzione è affidata a Roberto Galbiati e Alessio Tendi, mentre per i portieri l’insegnamento è seguito da Luciano Bartolini. I giovani calciatori tesserati sono circa 200 e la scuola, seguita da tanti ex viola, è una vera fucina di campioni con numerosi piccoli ‘Diavoletti rossoneri’ passati a vestire la casacca della Fiorentina. E proprio in questi giorni la società Viola, sotto la regia del ds Niccolini, ha opzionato tre giocatori del 2014. La Settignanese vanta eccellenti risultati sportivi e un impianto sportivo fra i migliori della Provincia che abbina allenatori e istruttori federali, insieme ad uno staff medico di qualità sotto la direzione del dottor Nicola Armentano.

Tante le squadre in evidenza nella scuola calcio fra le quali gli Esordienti anno 2011, gruppo che sta ben figurando e formato da questi calciatori: Casini, Ceni, De Simone, Gabbuggiani, Gjiokolaj, Lazzeri, Bagnarosa, Minopoli, Othmnan, Pandolfini, Piccioli, Postica, Ventimiglia, Brini, Caldera, Coppini, Daci, Giugno, Guglielmi, Idershaj, Lazzaretti, Magni, Martin, Meiattini, Ricci, Morelli, Boncinelli, allenatori Simone Pelanti e Mattia Ceccarelli.

"Il nostro fiore all’occhiello è la Scuola Calcio Ferruccio Valcareggi - afferma il presidente della Settignanese, Maurizio Romei - che ha visto la presenza negli anni di illustri istruttori quali Costagliola, Hamrin, Albertosi, Rimbaldo, Lucetti, Rizzo, Esposito, Mareggini, Facchini, Pazzagli, Desolati, Pagotto, Torricelli, Riganò oltre agli attuali Tendi, Galbiati, Faccenda, Rocchigiani e Bartolini. Il nostro inno è stato scritto e cantato da Andrea Pazzagli. Fra i giocatori rossoneri sono arrivati in Serie A Luca Tognozzi, Tommaso Ghinassi, Lorenzo Tonelli e Federico Chiesa. Tanti altri sono saliti nei professionisti e nei dilettanti ad alto livello. Attualmente nella Fiorentina ci sono circa venti giovani usciti dalla Scuola Valcareggi".

Francesco Querusti