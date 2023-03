Scandicci punta al super-tris Ma c’è da battere la Bagnolese

Dopo le due vittorie di fila, oggi al "Turri", alle 14,30, lo Scandicci del tecnico Mirko Taccola contro la Bagnolese mira a centrare un tris molto prezioso per un altro salto in alto in classifica. La 13’ giornata di ritorno del campionato di serie D, assegna ai Blues una concorrente diretta per la salvezza. Una sfida che impone un solo risultato: quello dei tre punti. Un altro successo della squadra del presidente Rorandelli servirebbe ad irrobustire ulteriormente quelle speranze per arrivare a una salvezza attraverso i play out. È il caso di dire che la posta in palio è molto alta per entrambe. In vista della sosta di campionato programmata per domenica, l’ideale per i Blues sarebbe arrivarci con un altro successo. In settimana la squadra ha lavorato molto per presentarsi al meglio all’appuntamento.

"Dobbiamo essere perfetti – spiega il tecnico dello Scandicci, Taccola – e sono fiducioso che tireremo fuori tutto ciò che abbiamo dentro". Sul fronte della formazione c’è da registrare il rientro di Tacconi che ha scontato il turno di squalifica. Tutto il gruppo sarà disponibile tranne Borgarello che verrà tenuto ancora a riposo per essere pronto per la ripresa del campionato. All’andata con la Bagnolese fu parità, 1-1, grazie al gol di Saccardi e di Ghizzardi. Infine, arbitra Criscuolo di Torre Annunziata, coadiuvato da Mascali di Paola e da Lo Calio di Seregno.

Giovanni Puleri