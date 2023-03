San Donato, un altro tonfo Ora la salvezza si complica

VIRTUS ENTELLA

4

SAN DONATO TAVARNELLE

1

VIRTUS ENTELLA: Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa; Tommaselli, Tenkorang (85’ Zamparo), Rada (61’ Paolucci), Ramirez (61’ Tascone); Favale; Faggioli (69’ Manzi), Merkaj. All Volpe

SAN DONATO TAVARNELLE Cardelli; Brenna, Siniega, Gorelli, E. Rossi; T. Bianchi, Bovolon (24’ Regoli), Borghi; Russo; Marzierli (82’ Ubaldi), Galligani. All. Buzzegoli-Ghizzani

Arbitro: Castellone di Napoli

Reti: 18’ Faggioli, 30’ Merkaj, 71’ Russo (rig), 88’ Zamparo, 92’ Favale

Ammoniti: Galligani, Marzierli, Chiosa, Merkay Brenna.

Periodo nero per il San Donato Tavarnelle che ieri ha rimediato una nuova sconfitta, la terza consecutiva, stavolta in terra ligure contro laVirtus Entella. Contro la squadra di mister Volpe, i gialloblu hanno dato vita ancora una volta ad una prova generosa che purtroppo non ha impedito di subire quattro reti contro un avversario meglio organizzato. Non passano venti minuti che i liguri vanno in gol. Faggioli porta in vantaggio i bianco azzurri con un tiro da dentro l’area di rigore. È il 18’. Passano 12 minuti e arriva il gol del ko per i chiantigiani. Al 30’ conclusione non precisa di Tomaselli avviata verso il fondo, si trasforma in un passaggio per Merkaj che insacca da pochi passi. Nella ripresa il San Donato Tavarnelle ci mette coraggio e cuore. Il risultato è il gol di Russo, su rigore, che rianima le speranze dei chiantigiani. È il 71’ quando il 10 toscano supera Borra dal dischetto. È un gol effimero. La Virtus Entella si scatena. E nel giro di pochi minuti va in gol due volte. La prima con Zamparo al minuto 87’ su una respinta in area di rigore dopo una azione insistita. E la seconda al 92’ con un tocco sotto misura del numero 11 Favale che deposita in rete un colpo di testa di Merkaj respinto dal palo. È il quarto gol che getta il San Donato Tavarnelle in basso nella classifica tanto da mettere a rischio la salvezza diretta.

Andrea Settefonti