Quadarella e Di Tullio Acuti al Città di Firenze Il ritorno di Zazzeri

Un anticipo di Assoluti. Si potrebbe definire così il Trofeo Città di Firenze, meeting nazionale di nuoto, che ha animato il lungarno in una due giorni di grandi emozioni. La seconda e ultima sessione si è aperta con gli acuti di Simona Quadarella e Marco De Tullio che, in una Nannini gremita di gente, centrano rispettivamente il tris e il bis negli 800 e nei 200 e nei 400 stile libero. Tra i protagonisti entra di diritto lo sprinter Lorenzo Zazzeri, atleta di casa, che torna a gareggiare dopo 5 mesi di stop per un problema fisico: Zazzeri scende in acqua prima nei 100 stile libero, dov’è quinto in 50“60, e nel pomeriggio nei suoi 50, secondo dietro solo a Leonardo Deplano, altro velocista toscano. "Nei 100 faccio ancora fatica - ha detto la medaglia d’argento olimpica - ma mi mancava troppo tutto questo. Era importante esserci, onorare questa vasca con la maglia della nazionale".

Ottima prova anche della biancorossa Carlotta Toni nei 400 misti, argento in 4’46“49, che beffa l’azzurra Ilaria Cusinato. Al primo posto, sia nella distanza più lunga (4’42“93) sia nei 200 (2’12“59), Sara Franceschi, che dimostra già un’ottima forma in vista dell’appuntamento di aprile. "Sono molto soddisfatta dei tempi. Sarà una stagione impegnativa ma sono pronta", sintetizza la livornese allenata da babbo Stefano. Al termine della manifestazione la Rari, organizzatrice dell’evento, chiude al secondo posto tra le società.

Marianna Grazi