Primavera, doccia fredda ai supplementari

FIORENTINA

1

ROMA

2

dopo tempi supplementari

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Krastev (113’ Biagetti), Lucchesi (116’ Presta); Kayode, Berti (116’ Nardi), Amatucci, Harder (93’ Capasso) , Favasuli (82’ Vigiani); Distefano, Toci (93’ Sene). All. Aquilani

ROMA (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori (90’ Louakima), Pisilli, D’Alessio (90’ Pellegrini), Cherubini; Cassano (117’ Vetkal), Pagano; Padula (67’ Misitano e 117’ Majchrzak). All. Guidi.

Arbitro: Collu.

Reti: 92’ Misitano (R), 95’ Krastev (F), 115’ Keramitsis (R)

Note - Espulso 75’ Comuzzo

Salerno - La manita non riesce alla Primavera viola, ma ai ragazzi di Aquilani nessuno può dire niente. A Salerno festeggia la Roma, che alza la Coppa Italia ed interrompe l’egemonia della Fiorentina. Merito ai giallorossi, ma la prestazione viola è stata di sostanza. A tratti anche stoica vista l’inferiorità numerica per l’espulsione di Comuzzo (senz’altro severa per il metro utilizzato, la direzione di gara non è piaciuta ai dirigenti viola) alla mezzora della ripresa. Per decidere la finale sono serviti i tempi supplementari.

Nella prima frazione di gioco il dominio viola è stato totale. Prese in mano le operazioni la squadra di Aquilani non le ha più lasciate agli avversari. La posizione fra le linee di Berti ha messo in crisi i giallorossi. Ispirato Distefano, come spesso accade uno dei migliori. Il pallone che al 9’ ha recapitato sulla testa di Kayode meritava miglior fortuna. La traversa di Lucchesi ha fatto intuire una serata complicata, con la Roma a galla oltre i propri meriti. Ripresa sonnacchiosa. Il doppio giallo a Comuzzo al 75’ è stato la chiave di volta di una partita contratta.

Le emozioni però sono arrivate nei supplementari. Prima il vantaggio di Misitano (brutto palleggio in uscita della Fiorentina), poi l’immediato pareggio grazie al colpo di testa di Krastev imbeccato da Amatucci. Viola stanca ma combattiva, fino all’inzuccata di Keramitsis che a pochi minuti dai calci di rigore ha regalato la coppa alla squadra di Guidi. Nel post partita sono arrivate anche le parole di Rocco Commisso: "Complimenti ai ragazzi, si sono battuti fino alla fine. Nonostante la sconfitta, hanno dimostrato, ancora una volta, il loro valore. Sono comunque orgoglioso di questi ragazzi e grazie a tutti loro ed a Mister Aquilani e il suo staff per le emozioni che ci hanno saputo regalare anche stasera e per un Campionato che vede la Primavera viola ancora in corsa".

Alessandro Latini