Podismo, torna il trofeo estivo Nave

Firenze, 6 giugno 2025 – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Trofeo Estivo Nave, manifestazione podistica non competitiva giunta alla sua dodicesima edizione. La partenza è fissata per lunedì 9 giugno alle ore 20, sulle rive dell’Arno, presso il circolo SRMS di Via Villamagna 111 a Firenze, sede organizzativa dell’evento. Due i percorsi previsti: uno da 9 km e uno ludicomotorio da 5 km, pensati per permettere a tutti – corridori abituali e semplici appassionati – di vivere la corsa nella suggestiva luce del tramonto. Per informazioni e preiscrizioni è attiva la mail: [email protected]. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’Associazione Trisomia 21 APS, che sarà presente durante la serata con propri rappresentanti. Nel 2023 furono oltre 250 i podisti a colorare le sponde del fiume, attraversandolo due volte in un’atmosfera resa magica dai riflessi dorati del tramonto. Anche quest’anno, al termine della corsa, spazio alla festa: il consueto “Sangria Party” accoglierà i partecipanti con dolci fatti in casa, coccoli fritti, gelati, affettati e birra per tutti. L’evento si svolge sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, con il patrocinio del Quartiere 3 del Comune di Firenze. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso.