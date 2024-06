Nardella: "Sullo stadio ci sono documenti scritti e trasparenza"

Firenze, 7 giugno 2024 - Sul restyling dello stadio Franchi di Firenze e sulla possibilità che la Fiorentina ricorra al Tar "noi siamo sempre stati molto dialoganti, collaborativi, abbiamo sempre risolto tutte le questioni che ci sono state poste. Sullo stadio quello che sta succedendo lo sapevano tutti, ci sono documenti scritti, c'è trasparenza. Ci sono firme, abbiamo sempre condiviso questi percorsi. Io sono molto tranquillo e fiducioso". Lo ha dichiarato il sindaco uscente di Firenze e candidato alle Europee per il Pd Dario Nardella, a margine di un'iniziativa in città. "Lasciamo una situazione che si comporrà molto facilmente, siamo in un clima elettorale: c'è un po' di tensione, è comprensibile che ci siano tutta una serie di prese di posizione. Ma io sono tranquillo e fiducioso", ha spiegato Nardella.