Memorial Astori che show Pulcini nel segno di Davide

Le giovani promesse della Fiorentina alzano la coppa al cielo nel 1° Memorial Davide Astori di calcio giovanile, per la categoria Pulcini anni 2012-13.

La Fiorentina ha vinto il trofeo superando nel girone finale Inter e Bologna, mentre è stata battuta dalla Roma. In classifica la Fiorentina è al primo posto, secondi a pari merito Bologna e Roma, quarta l’Inter. La manifestazione si è svolta sugli impianti sportivi di Affrico e San Marcellino, con 16 formazioni partecipanti, sia professionistiche che dilettanti, provenienti da varie regioni d’Italia. Brave le due squadre dell’Affrico, che hanno tenuto testa ai club più titolati. Alle premiazioni erano presenti numerose personalità del mondo sportivo e istituzionale, insieme alla famiglia Astori e alla dirigenza dell’Affrico.

Da ricordare che al torneo Astori sono abbinati importanti riconoscimenti decisi da un’apposita giuria. Premio per il ‘Miglior talento di società professionistica’ a Diego Pisani, classe 2007, centrocampista nato a Firenze che gioca nella Fiorentina Under 16, con presenze in Nazionale. A Deborah Bianchi, arbitro internazionale di Prato, in forza alla Serie D, è stato assegnato il premio per la ‘Miglior Esordiente Donna’. Il premio per il ‘Miglior Esordiente Dilettante’ va a Mirko Chelli, rignanese classe 2006, tesserato Affrico, che ha esordito in Promozione ed è capitano negli Under 17.

Il ‘Premio alla carriera’ a Alia Guagni, cresciuta nella squadra Primavera di Firenze fino al debutto in Serie A e in Nazionale. Riconoscimento per l’impegno sul territorio a difesa del calcio giovanile e dilettanti al presidente regionale Figc-Lnd Paolo Mangini. Premio ‘Giornalista sportivo dell’anno’ a Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio e da febbraio presidente della Lega Pro. Infine l’Us Affrico ha consegnato un riconoscimento alla famiglia Astori, dando appuntamento alla seconda edizione del torneo.

Francesco Querusti