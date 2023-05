La Scuola Redi alle finali nazionali

Maglia rossa, la scritta "Scuola Redi" a caratteri cubitali portata orgogliosamente addosso e l’entusiasmo della giovane età e della passione per il pallone: le ragazze della media di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli sono pronte ad affrontare la gara più importante, ossia la finale nazionale del torneo interscolastico di calcio a 5. Un traguardo importante, inatteso per un gruppetto di appassionate accomunate dall’essere tutte studentesse della scuola superiore di primo grado dell’istituto comprensivo Caponnetto. Passo dopo passo, gol dopo gol, hanno vinto i tornei locali, poi il provinciale e il regionale.

E ora le 10 ragazze della squadra di calcio a 5 della Redi sono pronte a preparare borsone e valigia per andare a Salsomaggiore: qui dal 23 maggio in poi sfideranno altre ragazze giovani come loro per vivere un’esperienza unica e magari – chissà - portare a scuola anche qualche medaglia. Le giovani atlete hanno ricevuto il saluto del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e dell’assessore alla scuola Francesco Pignotti: hanno portato loro i complimenti dell’amministrazione e di tutta la comunità.

"Siete esempio di grande integrazione tra il mondo della scuola e dello sport" ha detto il primo cittadino.

Manuela Plastina