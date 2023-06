Il cuore della palla ovale Soldi per l’alluvione di Jesi

Tempo di tornei al Padovani, vere feste di rugby dove si gioca, si suda, si sta insieme, si fa beneficenza, basti pensare ai 5000 euro per la Onlus Un petalo per Margherita e ai 1200 destinati al Rugby Jesi 1970 per i danni subiti con la recente alluvione, tutti soldi raccolti durante il Torneo Scarpa, un evento di rugby old dedicato alla memoria dell’ex giocatore del Firenze Rugby 1931, Leonardo Scarpellini.

Il Trofeo se lo è aggiudicato l’Anonima Rugbisti Florentia avendo la meglio sui padroni di casa, i Ribolliti. A seguire Gnari, Trinceroni, Allupins e Magnaorecchi. Al XXI Torneo Città di Firenze Under 15 invece l’UR Capitolina ha battuto in finale il Rugby Mirano.

Quinti i gigliati del Firenze Rugby 1931 in una bella edizione alla quale hanno preso parte tante squadre che rappresentano il meglio del movimento rugbistico giovanile italiano ovvero Bellaria Pontedera, Monti Rovigo Rugby, Rugby Pieve 1971, Nuova Rugby Roma, Villorba Rugby, Amatori Union Milano, Florentia Rugby, Scandicci Rugby, Moncalieri Rugby, Amatori Napoli, Amatori Genova, Livorno Rugby 1931, Rovato Rugby. Prima delle fasi finali davanti alla tribuna gremita sul verde dello stadio Mario Lodigiani è stato consegnato da Stefano Di Puccio al veterano del Cus Firenze Rugby Roberto Pedullà il Premio Gonfaloniere del Firenze Rugby 1931 perché, come dice la motivazione, "nel rugby più che negli altri sport la storia, la tradizione di un club, le sue radici, sono importanti. Il passato vive nel presente ed è base per il futuro e tu Roberto sei una delle radici profonde del rugby fiorentino".

E il prossimo fine settimana ci sarà il terzo evento rugbistico al Padovani ovvero il Torneo Francesco Borelli, giunto alla quindicesima edizione, dedicato alla memoria dell’indimenticato giovane mediano di mischia del Firenze 1931 prematuramente scomparso. Il 10 e 11 giugno si alterneranno i bambini dall’Under 5 all’Under 13. Tante le società partecipanti, tra cui l’Academy Rugby di Belfast.

P. M.