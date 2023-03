Il Bisonte va all’assalto Bivio play off a Cremona

Ancora un sabato sera in campo per Il Bisonte, che stasera alle 20,30 è atteso al PalaRadi di Cremona dalla Trasporti Pesanti Casalmaggiore per la quartultima giornata della regular season. Dopo il ko di Perugia le speranze di play off si sono affievolite, ma le bisontine non si vogliono arrendere e scenderanno in campo con l’obiettivo di reagire e di mostrare il loro valore, anche se davanti si troveranno un’avversaria in forma, reduce da due vittorie di fila e al momento al sesto posto in classifica.

"Casalmaggiore – ha detto Parisi – è una squadra che quest’anno ha fatto molto bene, ha un ottimo organico ed è completa in tutti i reparti: anche quando Dimitrova è stata fuori per infortunio, sono quasi sempre riusciti a portare a casa punti. Per noi è l’occasione per provare a riscattarci dopo il passo falso di Perugia, cercando di disputare una partita di spessore, perché contro di loro bisogna giocare al massimo per vincere. Prima di Perugia la mia squadra non l’avevo vista male, ma a volte entriamo in campo un po’ troppo timidi e all’esterno può sembrare che abbiamo poca voglia, invece non è così: le ragazze si allenano bene, quello che ci manca è entrare in campo con lo spirito giusto. Quando sappiamo che il risultato è alla nostra portata siamo un po’ timorosi, quando invece l’avversario è più blasonato abbiamo la mente un po’ più sgombra e offriamo prestazioni migliori: dobbiamo superare questo step perché quando conta bisogna vincere, e domani vogliamo riscattarci".

Casalmaggiore di coach Andrea Pistola dovrebbe schierarsi con la statunitense Lauren Carlini (classe 1995) in palleggio, la bulgara Emiliya Dimitrova (1991) come opposto, l’olandese Juliët Lohuis (1996) e Laura Melandri (1995) al centro, Elena Perinelli (1995) e la statunitense Alexandra Frantti (1996) in banda e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.