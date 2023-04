Il Bisonte, Challenge Cup nel mirino

Archiviata la regular season con il decimo posto finale, oggi comincia una nuova fase della stagione per Il Bisonte Firenze, atteso dal play off di qualificazione alla prossima edizione della Challenge Cup. Alle 18, a Palazzo Wanny, è in programma gara uno della serie del primo turno contro la Cuneo Granda San Bernardo, che ha chiuso undicesima in campionato a due lunghezze di distanza dalle bisontine: si gioca al meglio delle tre partite, con gara due mercoledì 19 alle 20.30 a Cuneo e l’eventuale gara tre di nuovo a Palazzo Wanny domenica 23. "Cominciamo un play off un po’ particolare – ricorda il coach de Il Bisonte Carlo Parisi - che però dovremo affrontare con la mentalità dei play off veri e propri: giochiamo al meglio delle tre, e quindi in ogni partita dovremo avere la capacità di resettare tutto, nel bene e nel male, e di pensare subito a quella successiva, adeguandoci immediatamente a questo tipo di torneo". La sfida contro Cuneo sarà anche un modo per provare a tornare al successo dopo sette sconfitte consecutive, con l’ultima, quella nel derby con Scandicci, che ha lasciato segnali incoraggianti: "La squadra ha dimostrato di essere viva e di aver voglia di continuare a lottare – conferma Parisi -, adesso dobbiamo trovare il modo di interpretare meglio i match. Cuneo è una squadra completa, che gioca bene e sfrutta tutti i suoi elementi: le abbiamo affrontate poco tempo fa e abbiamo sofferto tantissimo, quindi prevedo un’altra partita equilibrata, in cui verrà fuori chi riuscirà a gestire meglio i momenti importanti".