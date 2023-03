Il Bisonte cade ma la corsa play off continua

CASALMAGGIORE

3

IL BISONTE FIRENZE

2

TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Carlini 3, Scola, Perinelli 10, Piva 7, Frantti 9, Gozzi (L2) ne, Lohuis 13, Buzzerio, Melandri 15, Malual 7, De Bortoli (L1) 1, Dimitrova 17, Mangani ne, Sartori ne. All. Pistola.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 3, Sylves 13, Herbots 22, Lotti ne, Guiducci, Van Gestel 5, Panetoni (L1), Knollema 1, Adelusi, Graziani 6, Nwakalor 26, Lapini (L2) ne, Kosareva ne, Malinov 1. All. Parisi.

Arbitri: Mattei – Luciani.

Parziali: 25-19, 19-25, 25-21, 19-25, 17-15.

Note – durata set: 25’, 27’, 30’, 27’, 22’; muri punto: Casalmaggiore 12, Il Bisonte 11; ace: Casalmaggiore 3, Il Bisonte 6.

Il Bisonte getta alle ortiche una vittoria che sembrava ormai conquistata e cade al tie break al PalaRadi contro Casalmaggiore, muovendo comunque la classifica e lasciando ancora accesa la fiammella di speranza per i play off: peccato per il terzo set, perso dopo aver guidato fino al 14-18, ma soprattutto per il quinto, in cui non è bastato un vantaggio di 9-13 per evitare un’altra rimonta della Trasporti Pesanti, trascinata dalle sue centrali Melandri (MVP con 15 punti e il 72% in attacco) e Lohuis (13 con ben 4 muri di cui due decisivi al tie break).

Tutto si decide nel quinto set. L’errore di Perinelli vale il massimo vantaggio fiorentino (9-13), ma sull’ennesimo muro di Lohuis (11-13) è Parisi a dover fermare il gioco. Ancora l’olandese ferma Nwakalor (12-13), Frantti impatta e Parisi spende il suo secondo time out (13-13), ma Frantti mura il tentativo di Malinov (14-13): Alhassan annulla il primo match point (14-14), Herbots cancella il secondo (15-15), ma sul terzo è Dimitrova a chiudere 17-15.

"È stata una bellissima partita da parte di entrambe le squadre – ha detto Emma Graziani –, noi non abbiamo saputo tenere nei momenti importanti: abbiamo commesso tanti errori evitabili e loro hanno meritato di vincere. Siamo ancora in corsa per i play off ma ci servono punti, peccato perché potevamo portarla a casa: potevamo fare due punti o forse anche tre, invece dobbiamo accontentarci di uno".