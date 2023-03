I Guelfi, debutto da campioni All’Otel Stadium arriva Varese

I campioni d’Italia tornano a casa. Oggi alle 15 i Guelfi Firenze, vincitori dell’ultimo campionato italiano, scenderanno in campo tra le mura amiche dell’Otel Stadium per affrontare la loro seconda partita stagionale. La formazione gigliata del football americano ha iniziato il suo cammino con il piede giusto, vincendo per 42-7 nell’esordio contro i neo promossi Skorpions Varese. A due settimane da quella vittoria, i viola affronteranno una sfida che considerano un vero e proprio derby, una partita che li metterà di fronte agli Stainless Steel Warriors Emilia, formazione nata nel 2022 dalla collaborazione tra gli Warriors Bologna ed i Vipers Modena. Tra fiorentini ed emiliani sarà dunque "Derby dell’Appennino", con i Guelfi che in settimana hanno dovuto fare i conti con alcune assenze per motivi influenzali, ma che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta nel debutto stagionale.

Gli Stainless Steel Warriors hanno esordito rimediando una sconfitta contro i Ducks Lazio, ma sono comunque dotati di un buon roster e di un ottimo coaching staff. Per centrare il secondo successo stagionale i Guelfi punteranno ancora sul loro gioco di corsa, decisivo nella vittoria contro gli Skorpions Varese. Molte responsabilità affidate a Gerbino, Mvp dello scorso anno, ma anche Casati, autori di due touchdown nella prima uscita stagionale.