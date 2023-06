I campionati italiani su pista giovedì a Firenze

Rinviata per due volte a seguito della pioggia, la riunione su pista a Firenze è stata riprogrammata per giovedì 8 giugno con inizio alle ore 15,30. In palio i titoli regionali per la categoria juniores (uomini e donne) per la specialità dell’inseguimento individuale.

Domenica prossima invece grande appuntamento a Stabbia con gli allievi al mattino e la gara juniores (190 iscritti) nel pomeriggio, mentre a Borgo a Buggiano è previsto il Meeting Regionale su strada per i giovanissimi con il Memorial nel ricordo di Franco Ballerini.