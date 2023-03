Guelfi Firenze show Buona anche la seconda I Warriors Emilia battuti all’Otel Stadium

La stagione dei Guelfi Firenze non poteva iniziare in modo migliore. Ieri i viola del football americano hanno battuto gli Stainless Steel Warriors Emilia 34-7 dopo che nel match inaugurale della stagione avevano battuto i neo promossi Skorpions Varese. Davanti agli oltre 500 spettatori dell’Otel Stadium i viola sono balzati al comando, chiudendo il primo quarto avanti per 21-0 grazie ai touchdown di Minnehan, Gerbino e Carboni. Nel secondo quarto lo statunitense Gerbino ha segnato il suo secondo touchdown di giornata ed ha portato il punteggio sul 28-0. Dopo una terza frazione senza segnature, è stato lo stesso Gerbino a chiudere i giochi, mettendo il suo sigillo sull’incontro con un ulteriore toruchdown. Nel finale di partita, con il risultato ormai sul 34-0 e con tante seconde linee entrate in campo per i Guelfi, è arrivato anche il primo touchdown ospite, con Parlangeli trovato in end zone per il 34-7 conclusivo. Seconda vittoria su due incontri disputati per i Guelfi, che rimangono in testa alla classifica del campionato di Prima Divisione. I viola continueranno la loro rincorsa ai play off sabato 25 marzo nella gara in programma alle 21.00 in casa dei Frogs Legnano.

Fabio Ferri