Glauss, che progressione Arriva la quarta vittoria

All’ippodromo Cesare Meli di Firenze erano dodici i cavalli di 3 anni al via nel prestigioso Premio Granduca Leopoldo (montepremi euro 13.200) una condizionata sui 1200 metri di pista grande. Ad imporsi era l’atteso Glauss con il pisano Dario di Tocco in 1.12, prevalendo su Enta Omry, con Andrea Mezzatesta, che precedeva Calajundo con Alberto Sanna e Speed To Run con Giuseppe Ercegovic. Glauss, erede di Shalaa e Mahima, preparato da Edmondo Botti per i colori di Guido Berardelli, firmava la quarta vittoria in carriera, registrando al totalizzatore una quota vincente pari ad euro 2,09, da favorito.

Oggi pomeriggio appuntamento all’ippodromo Visarno Cesare Meli’ con la disputa del Gran Premio Allevamento per puledri Anglo Arabi di 3 anni e corse anche per i 4 anni ed oltre. Galoppo vero protagonista in un finale di stagione ad alti livelli su una pista all’impianto sportivo comunale delle Cascine.

F. Que.