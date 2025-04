Giovedì 1° maggio a Pontassieve una maratonina mozzafiato

Pontassieve, 28 aprile 2025 – Torna giovedì 1° Maggio la Mazza Maratona Città di Pontassieve, uno degli appuntamenti più attesi del calendario primaverile. La partenza è fissata per le 9 davanti alla sede del Comune di Pontassieve.

Il tracciato, particolarmente suggestivo, si snoderà attraverso le colline toccando anche il territorio del Comune di Pelago. Un percorso che promette di togliere il fiato non solo per la straordinaria bellezza dei paesaggi, ma anche per i continui saliscendi che, con il passare dei chilometri, metteranno a dura prova le gambe dei partecipanti. Accanto alla gara principale, sarà possibile prendere parte anche alla ludicomotoria di 5 km, aperta a tutti coloro che vorranno vivere una giornata di sport e convivialità.

L'evento è organizzato dal GS La Torre con il patrocinio del Comitato Uisp di Firenze e il sostegno delle Cantine Chianti Ruffino. Lo scorso anno la manifestazione ha visto al via oltre 260 podisti, confermandosi come una delle gare più partecipate e apprezzate della zona. Il servizio fotografico sarà curato dalla Ets Regalami un Sorriso, a supporto delle attività benefiche portate avanti dall'associazione.