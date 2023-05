Gare contro il tempo sulla pista della MotoGp Mugello protagonista

Torna il ciclismo giovanile sulla pista dell’Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia. Quattro le gare a cronometro previste per sabato 17 giugno a partire dalle 18,25 organizzate dal Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Per gli allievi (maschi e femmine) previsti due giri della pista lunga km 5.245 con i titoli toscani in palio, mentre gli esordienti 1° e 2°anno (le gare valevoli per il 13° Memorial Tommaso Cavorso) compiranno un solo giro. In palio per la manifestazuione a cronometro il 3° Trofeo Unione Montana del Mugello.