Fortis si tinge di rosa Le under 15 sugli scudi

Una bella nidiata di giovani calciatrici. Anche nel Mugello il calcio femminile sta trovando terreno fertile con tante ragazze che si avvicinano con impegno e passione a questa disciplina in costante crescita. Nel comprensorio mugellano la portabandiera di questa attività è la Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo, sotto la direzione del team manager e dirigente Mauro Ermini.

"Abbiamo ottenuto con le nostre splendide calciatrici in maglia biancoverde - afferma Ermini - la qualificazione ai quarti di finale del Torneo Under 15 regionale di calcio a 5 Figc. Meritano tanti elogi le ragazze della Fortis, insieme al mister Claudio Scafuti, sia per i risultati che per l’amicizia che unisce il gruppo. Domenica 19 marzo si è conclusa la prima fase del campionato Under 15 a gironi con la Fortis Juventus femminile che prosegue la corsa verso traguardi di prestigio. Nel nostro raggruppamento avevamo Orange Pistoia, Poliziana, Montepulciano, San Giovanni, Casellina e Midland Firenze".

Mauro Ermini ha ora lo guardo rivolto al futuro: "La qualificazione alla fase successiva è un ottimo risultato che permette alle ragazze di accedere ai quarti di finale, che si svolgeranno domenica 2 aprile incontrando nuovamente il Casellina. Si giocherà allo stadio Turri di Scandicci, con calcio d’inizio alle ore 11. Lo scontro diretto darà l’accesso ai play off della categoria". Uno splendido risultato raggiunto dopo alti e bassi durante la stagione, ma con tanta voglia di giocare e divertirsi, sempre pronti a mettersi in gioco e grazie all’allenatore Claudio Scafuti pronto a dare un consiglio e tanti suggerimenti. Oltre alla soddisfazione per questa squadra anche la società è fiera di portare avanti con orgoglio il calcio femminile che si inserisce in un’attività giovanile molto importante per la Fortis Juventus, da sempre club attento alla crescita educativa e tecnica dei tesserati.

Francesco Querusti