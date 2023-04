Firenzuola agguanta la Ludus in extremis Ora i play out

FIRENZUOLA

1

LUDUS ’90

1

FIRENZUOLA: Cifaldi, Bucco, Morozzi, Casini, Gjekaj Glov., Farina (73’ Cecchi), Giorgi (46’ Donattini), Conte, Caleca E., Baazaoui, Gjekaj Glod. (58’ Pineti). All. D’Onofrio.

LUDUS ’90 VALLE DELL’ARNO: Parigi, Nardi, Franchini (46’ Celentano), Ottanelli, Natale, Bargagni, Fani (73’ Peli), Del Pasqua, Del Lungo (79’ Papini), Grazzini, Guidotti (69’ Longo). All. Bagni.

Arbitro: Angelelli di Pontedera.

Marcatori: 11’ Del Lungo, 91’ Baazaoui.

Note: espulso 89’ Gjekaj Glov.

FIRENZUOLA - Il Firenzuola raggiunge la Ludus ’90 Valle dell’Arno al termine di una partita sofferta nella quale ha rischiato la sconfitta. All’11’ Del Lungo porta in vantaggio la squadra allenata da Luca Bagni. Nella ripresa la formazione di D’Onofrio preme alla ricerca del pareggio. Al 70’ il nuovo entrato Donattini fallisce un calcio di rigore, colpendo l’incrocio. Al 91’ Baazaoui firma la rete del pari per la squadra dell’Alto Mugello, in dieci. Il Firenzuola si giocherà la salvezza diretta all’ultima giornata, nella trasferta sul campo del Londa penultimo.