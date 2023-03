Firenze capitale del nuoto Bellariva si tinge d’azzurro

di Marianna Grazi

Firenze capitale del nuoto azzurro. Alla piscina Nannini venerdì e sabato i migliori nuotatori italiani scenderanno in vasca in un meeting nazionale che mancava in città da circa 30 anni. Il presidente vicario della Fin e numero uno della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri ha infatti colto al volo l’opportunità di organizzare sul lungarno il Trofeo Città di Firenze: "Quando mi hanno detto che l’impianto di Milano non era disponibile mi sono immediatamente fatto avanti per ospitarlo a Bellariva. Questo meeting è l’occasione per portare in città l’élite del nuoto italiano, quella che ci ha fatto sognare ai Mondiali e agli Europei 2022. Ringrazio la Fin per aver creduto in noi".

Attesi oltre 350 atleti provenienti da circa 50 società, ma l’ospite d’onore sarà la squadra azzurra praticamente al completo: 32 atleti e atlete convocati e lo staff della nazionale guidato da Cesare Butini, che ha sottolineato: "È un piacere per noi tornare a Firenze, un polo natatorio d’eccellenza. Sarà un test importante a poche settimane dai campionati assoluti di Riccione, da cui uscirà la selezione per gli eventi internazionali estivi, tra cui i mondiali di Fukuoka – spiega il ct –. Le uniche assenze sono di Gregorio Paltrinieri, Margherita Panziera e Lorenzo Galossi". Presente anche lo sprinter gigliato Lorenzo Zazzeri, al ritorno in nazionale dopo i problemi di salute che lo hanno tenuto a lungo fuori dalla vasca. "È un onore nuotare in casa e per me è un primo passo per la ripresa dopo uno stop di 5 mesi – spiega la medaglia d’argento olimpica –. Il nostro è uno sport individuale, ma senza la squadra non sarebbe lo stesso, per questo ho scelto di trascorrere questi due giorni con i miei compagni di nazionale. Spero che tante famiglie con bambini vengano a vedere i loro campioni".

Una passerella d’onore per Firenze, con la Rai che trasmetterà in diretta le gare sul canale dedicato (RaiSport + HD e RaiPlay). Il meeting, organizzato dalla Rari Nantes Florentia, ha il patrocinio del Comune di Firenze. "Come città – afferma l’assessore allo sport Cosimo Guccione – siamo orgogliosi di poter ospitare un appuntamento di nuoto nazionale. Questo evento è anche il frutto di un lavoro portato avanti in questi anni come amministrazione, con gli investimenti sulle piscine e per aiutare le società durante il Covid e la crisi energetica". Ingresso: 10 euro mezza giornata, 15 euro ingresso unico mattinapomeriggio. Informazioni: [email protected]