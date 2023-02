Verona-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cabral, Biraghi e, di spalle, Gonzalez (Fotocronache Germogli)

Fiorentina, parla Italiano: "Verona in crescita, ma ci servono punti. Bella soddisfazione in Europa"

Verona, 27 febbraio 2023 – La Fiorentina che va avanti in coppa deve guardarsi le spalle per evitare di scivolare in una posizione di classifica pericolosa. Il margine sul Verona terz’ultimo è buono (+8 punti) ma perdere lo scontro diretto oggi in casa degli scaligeri (stadio Bentegodi, ore 18.30. Diretta tv su Dazn) potrebbe avere conseguenze assai rischiose e avvicinare i gigliati all’area della lotta per la salvezza.

Così, per evitare sviluppi sgradevoli, i viola devono cercare i 3 punti a Verona in una gara che oscilla tra i brividi e la tranquillità.

Per quanto riguarda le scelte di mister Italiano, in attacco dovrebbe toccare ancora a Cabral (ha segnato 4 reti nelle ultime tre partite) affiancato da Gonzalez e Kouame. Centrocampo con Bonaventura, Amrabat e Barak, in difesa Igor e Martinez Quarta centrali (Milenkovic, ancora acciaccato, dovrebbe andare in panchina) e Terracciano dovrebbe riprendere il posto tra i pali, dopo lo spazio dato a Sirigu in Conference League.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Gaich; Lazovic. Allenatore: Zaffaroni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Kouame. Allenatore: Italiano

Arbitro: La Penna di Roma