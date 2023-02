Fiorentina, parla Italiano: "Verona in crescita, ma ci servono punti. Bella soddisfazione in Europa"

Vincenzo Italiano pre Hellas Verona

Firenze, 25 febbraio 2023 - Vincenzo Italiano ha parlato della partita contro il Verona in programma lunedì tramite il sito ufficiale del club viola. Il tecnico dunque non parlerà domani, alla vigilia della partita, ma contrariamente alle abitudini ha anticipato ad oggi le sue considerazioni. "Il passaggio del turno in Conference League credo abbia portato una grande soddisfazione a tutto l'ambiente: raggiungere questo traguardo era un nostro obiettivo e ci siamo riusciti tramite due grandi prestazioni, penso con grande merito. Siamo tutti contenti da questo punto di vista, mi auguro che porti ai ragazzi grande entusiasmo e li faccia stare tranquilli e sereni, con la mente sgombra perché abbiamo bisogno di lavorare con lucidità, con serenità, dobbiamo ripartire in campionato e questi sono tutti elementi per fare la prestazione".



Quanto è importante giocare di lunedì?

"E' importante perché in queste ultime partite non abbiamo mai avuto tempo per prepararci al meglio e soprattutto di recuperare energie. Dobbiamo stare attenti a tutto, a qualche ragazzo che fatica ad essere al 100%. Poi a livello fisico e strategico dobbiamo essere bravi ed attenti perché affrontiamo una squadra temibile, che come noi ha bisogno di far punti e di vincere questa partita".



Che Verona si aspetta domani?

"Il Verona è molto temibile soprattutto in casa. E' ripartito, è in un grande momento. Dobbiamo controbattere ad una squadra che ci darà filo da torcere. Noi, come ho detto prima, abbiamo bisogno di punti. Vogliamo guadagnare posizioni in classifica. Sarà una partita bella ed avvincente tra due squadre che vogliono vincere. Aspettiamoci di tutto".



Rispetto alla gara d'andata il Verona ha cambiato allenatore...

"E' una squadra che propone da qualche anno un certo tipo di calcio: aggressivo, fatto di tanti duelli uomo contro uomo. Ripartono con ferocia ed attaccano l'area, me li aspetto così. Lavorano in questo modo, non affrontando la partita con la giusta attenzione si può andare in difficoltà. Da questo punto di vista non possiamo sbagliare".



Quanto sarebbe importante ripartire anche in campionato?

"Lo stiamo dicendo da tempo, vogliamo guadagnare qualche posizione. Non siamo contenti di quello che stiamo facendo in Serie A. Spesso ci abbiamo messo del nostro, in altre occasioni meritavamo di più, ma la verità è che dobbiamo fare punti per risalire in classifica. Da lunedì dobbiamo cercare di ottenere tutto questo. La partita sarà ricca di insidie ma dobbiamo essere concentrati per ottenere punti".

Alessandro Latini