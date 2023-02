Conference League, Fiorentina-Braga: probabili formazioni e tv

Dodo e Cabral nella gara di andata a Braga

Firenze, 23 febbraio 2023 – Imperativo: non distrarsi e non pensare già al prossimo turno. Per scongiurare una beffa clamorosa (assai improbabile, ma teoricamente possibile) la Fiorentina stasera deve giocare come se non ci fosse da difendere il brillante 4-0 ottenuto nella gara di andata a Braga, in Portogallo. Ne è consapevole prima di tutti mister Vincenzo Italiano che nella conferenza stampa di mercoledì 22 febbraio ha messo in guardia dal rischio di prendere sotto gamba l’impegno.

Detto questo, il 4-0 dell’andata c’è ed è comprensibile che possa essere un’occasione per dare spazio a chi gioca meno. Così, via libera per l’esordio in viola di Sirigu in porta, poi probabile spazio a Martinez Quarta e Ranieri come coppia di centrali in difesa. A centrocampo possibile l’utilizzo di Mandragora al posto di Amrabat, accanto a Bonaventura e Duncan. Davanti dovrebbe toccare a Cabral, con Ikoné e Kouame sugli esterni.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodo,. Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral. Kouame. Allenatore: Italiano

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Oliveira, Niakaté, Sequeira; Racic, Castro; Medeiros, A. Horta, R. Horta; Banza. Allenatore: Jorge

Arbitro: Bastien (Francia)