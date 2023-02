Fiorentina-Braga, mistero sul gol di Cabral: la goal line dice ok, l'arbitro lo annulla

Cabral (fotocronache Germogli)

Firenze, 23 febbraio 2023 - Un episodio arbitrale che passerà alla storia quello avvenuto nella gara tra Fiorentina e Braga, valida per il ritorno dei play-off di Conference League. Siamo al minuto 49', sul cross dalla destra di Terzic, Cabral si avventa come un falco sul pallone, Tiago Sá intercetta la sfera all'altezza del palo, quando questa però aveva già varcato la linea. Gol inizialmente segnalato dall'orologio dell'arbitro, che ha vibrato grazie alla tecnologia della goal line, che avverte quando il pallone varca interamente la linea.

L'esultanza del brasiliano per il gol del 2-2 però viene fermata dal Var, che richiama Benoît perché c'è qualcosa che non va. Nessun fuorigioco da controllare, nessun fallo sospetto. Inizialmente il dubbio è un guasto, ma dopo cinque minuti di attesa, si controlla visivamente per la prima volta nella storia della goal line technology che la palla abbia varcato interamente la linea di porta, nonostante l'orologio dell'arbitro abbia segnalato la rete. Rete poi annullata dallo stesso direttore di gara, anche se le immagini mostrano chiaramente come la palla abbia varcato in tutta la sua porzione la riga di porta. Una situazione quanto mai anomala, in una partita non diretta in maniera eccezionale dall'arbitro francese, che già sul primo gol del Braga non è intervenuto per un evidente posizione di fuorigioco.

Andrea Guida