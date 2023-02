Italiano: "Se sta bene domani gioca Sirigu. Vietato distrarsi. Brekalo non è pronto"

Vincenzo Italiano in conferenza stampa pre Braga

Firenze, 22 febbraio 2023 – Vincenzo Italiano ha da pochi minuti finito di presentare la sfida in programma domani sera al Franchi (ore 21) contro i portoghesi del Braga, valida per il ritorno dei Sedicesimi di finale della Conference League. La Fiorentina parte dal 4-0 dell'andata. "Domani è una partita che avrà una sua storia a parte - spiega Italiano - Cercheremo di sfruttare il vantaggio che abbiamo. Non so cosa proporranno loro per riaprire la gara, che sembra archiviata, ma dobbiamo approcciarla bene per avere la concentrazione dell'andata, senza dargli vantaggi quando non abbiamo la palla. Nessuna distrazione, percezione totale di quello che può essere la partita. Non dobbiamo distruggere il vantaggio costruito, sarebbe folle. Bianco può giocare titolare? Vediamo, non si possono dare vantaggi agli avversari, c'è tutta la notte e la giornata di domani per decidere". Dopo Braga siete tornati a faticare in campionato... "Volevamo aprire un ciclo dopo Braga, ci abbiamo provato in tutti i modi con l'Empoli. Non posso dire nulla ai ragazzi, abbiamo avuto tantissime occasioni e siamo stati bravi a pareggiarla. Meritavamo molto di più, c'è la voglia di trovare continuità di vittoria. Entriamo in campo per dimostrare il nostro valore, lo faremo...