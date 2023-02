Mandragora: "Vogliamo un trofeo. Domani una gara feroce"

Rolando Mandragora in conferenza stampa pre Braga

Firenze, 23 febbraio 2023 – Accanto a Vincenzo Italiano in conferenza stampa c'è anche Rolando Mandragora. L'ex Toro presenta la sfida di Conference League contro il Braga, con la Fiorentina che riparte dal 4-0 dell'andata. "Sto vivendo un momento positivo e sto trovando la continuità che speravo di trovare. Cerco di dare il mio contributo quando il mister mi chiama in causa e sono contento quando il mio aiuto permette alla squadra di ottenere risultati".



Quali sono gli errori da non commettere domani e cosa vuol dire questa coppa per la squadra?

"Vogliamo portare un trofeo a Firenze, ma bisogna pensare di partita in partita. Accantoniamo la partita d'andata, che è stata ottima. Ma domani serve lo stesso un approccio feroce, vogliamo fare una bella partita e vincere davanti ai nostri tifosi"



Come mai questa Fiorentina è così arrembante in coppa e non altrettanto in campionato?

"La domanda ce la siamo fatta tutti. Le prestazioni non mancano né in campionato né in Conference, purtroppo ci sta girando male in campionato. Stiamo lavorando per cambiare questo trend e per ottenere gli stessi risultati anche in campionato".



Cosa cambia per te giocare a due, a tre o da mezzala?

"Nel calcio moderno i ruoli stanno diventando sempre più universali. Il mister ha delle richieste e non mi cambia granché, da play o da mezzala. Sono a disposizione della squadra dove ha bisogno la squadra. Cerco di fare le prestazioni ovunque".



Ti manca un po' il gol come sta succedendo alla squadra?

"Non c'è solo sfortuna se i gol non stanno arrivando, c'è anche qualche colpa. Sto lavorando per migliorare, spesso riusciamo a sviluppare bene il gioco, in altre gare troviamo spazi un po' più chiusi, ma nel calcio ci sono anche gli avversari e non sempre riusciamo a fare quello che vorremmo. Le squadre in Italia ci conoscono un pelo meglio, ma le prestazioni non stanno mai mancando. Non manca molto, dobbiamo solo concretizzare meglio".



Come si fa per invertire la rotta in campionato?

"Siamo uniti, tutti insieme. I primi ad essere arrabbiati per il campionato siamo noi, vogliamo cambiare trend e risultati, stiamo lavorando come dei matti per cambiare rotta. Abbiamo solo il lavoro per farlo, siamo uniti e tutti seguiamo le indicazioni del mister".

Alessandro Latini