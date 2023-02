Verona-Fiorentina, tensione dopo il raddoppio di Cabral. Il motivo

Dodo e Cabral dopo il 2-0

Firenze, 27 febbraio 2023 - Fiorentina avanti all'intervallo per 2-0 sul campo del Verona. Buona viola, finalmente concreta sotto porta. Gol in apertura di Barak su assist di un ispirato Ikoné, poi il raddoppio di Cabral che ha scatenato qualche polemica di troppo.



L'attaccante brasiliano si è liberato della marcatura su azione d'angolo ed in caduta è riuscito ad indirizzare il pallone vicino al palo alla destra di Montipò, dove il portiere del Verona non è riuscito ad arrivare. L'esultanza, come dicevamo, ha fatto discutere. Lo stesso Cabral, con gli altri due brasiliani Dodò ed Igor, si è posizionato (probabilmente in modo involontario) sotto la curva occupata dai tifosi del Verona (nei pressi comunque della porta dove è stato segnato il gol) ed i tre hanno inscenato un balletto brasiliano, che già nei giorni scorsi avevano mostrato sui social. L'intento era quello di festeggiare il gol di Cabral, ma i tifosi del Verona che se lo sono visti fare in faccia non hanno gradito. Subito fischi assordanti per i tre viola, con Amrabat che è corso a portare via i compagni. Poco dopo è arrivato anche l'arbitro La Penna che ha intimato a tutti di tornare verso il centrocampo. Un sicuro malinteso, con i viola che non volevano mancare di rispetto ai tifosi dell'Hellas (gemellati con quelli della Fiorentina da decenni), ma che ha creato tensione per i minuti restanti prima dell'intervallo.



Da segnalare, a livello di ambiente, che i tifosi del Verona hanno tributato un bello striscione ai colleghi viola: "Sempre al fianco di Firenze", firmato Curva Sud. Bel gesto ricambiato, perché nel settore ospiti è apparso lo striscione: "Sempre al fianco dei Butei", firmato stavolta Curva Fiesole.

Alessandro Latini