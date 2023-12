Morto Gigi Milan, grande della Fiorentina. Fu l’eroe di Glasgow

Firenze, 8 dicembre 2023 – E’ morto un mito viola: la Fiorentina piange la scomparsa di Luigi Milan. Avrebbe compiuto 86 anni fra due giorni; a darne notizia è il Museo della Fiorentina.

Milan, nato il 10 dicembre 1937 a Mirano, provincia di Venezia, è stato in viola dal 1960 al 1962, tempo breve ma che gli è stato sufficiente per entrare nella storia del calcio fiorentino: infatti fu protagonista della Coppa Italia vinta nel 1960-61 e della Coppa delle Coppe della stessa annata, “segnando da protagonista assoluto – ricorda il sito del Museo – le due reti che consentirono ai viola di vincere la finale di andata in Scozia contro i Rangers Glasgow, facendo nascere la leggenda de "I Leoni di Ibrox". Condoglianze sentite al figlio Simone – si legge nel messaggio postato sui social – e a tutti i familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore. Luigi sempre con noi!”.