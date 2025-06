Firenze, la bravata del ragazzino che viaggia aggrappato alla tramvia

Firenze, 26 giugno 2025 – Aggrappato all’ultimo vagone di Sirio, felice e sorridente, ignaro del rischio che corre. Era tanto che non capitava di vedere ragazzini stupidamente abbarbicati all’esterno di un vagone della tramvia. E invece è successo nuovamente ieri sera, verso l’ora di cena, alla Fortezza. La scena è stata immortalata dal nostro storico fotografo Umberto Visintini, che quasi non credeva ai suoi occhi: “Quel ragazzino, come se fosse la cosa più normale del mondo, viaggiava aggrappato esternamente all’ultimo vagone della T2, in quel momento diretta verso la stazione. Era tranquillo e sorridente, ignaro del pericolo che stava correndo”.

Era successo anche in passato: una volta ben due ragazzini viaggiarono così, la sera, lungo la tratta Firenze Scandicci. Nel 2017, un altro ragazzetto si appollaiò stile Spiderman al tram e fu fotografato in piazza Batoni. Ma simili bravate sono accadute anche a Novoli. Una moda che si ripete, dunque. Forse una sciocca challenge social? Un modo per acchiappare like rischiando però la vita? Impossibile capire cosa passi per la testa ad un giovane che decide di fare una sciocchezza simile.

Da parte sua, Gest non può che stigmatizzare ancora una volta l’inconcepibile comportamento:

"Non abbiamo avuto segnalazioni da parte dei conducenti. Nel caso gli autisti si accorgano di questi comportamenti, avvertono il nostro centro di controllo che allerta le forze dell’ordine per risalire agli autori del gesto – dice Fabrizio Conti, responsabile Movimento Gest – Ricordiamo che si tratta di un comportamento molto pericoloso e che in passato altri episodi sono stati prontamente segnalati. Tale comportamento lede la sicurezza del trasporto, genera in primo luogo un rischio nella guida del driver che si potrebbe trovare coinvolto in un possibile incidente, suo malgrado, dal momento che non può avere visibilità diretta di ciò che accade, e al contempo mette a repentaglio l’incolumità di chi partecipa a tali azioni”.