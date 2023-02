Verona Fiorentina, gol incredibile di Biraghi da centrocampo

Il momento del tiro di Biraghi

Verona, 27 febbraio 2023 – Incredibile gol di Biraghi da centrocampo in Verona-Fiorentina. Il giocatore viola ha segnato lo 0-3 in maniera incredibile, dalla linea di centrocampo a partita ormai quasi finita, in zona Cesarini. Un gol su palla inattiva che ha fatto subito il giro dei social network.

Complice una punizione a favore della Fiorentina, Biraghi ha sorpreso tutti calciando direttamente da centrocampo vedendo Montipo, il portiere del Verona, fuori dai pali.

Verona-Fiorentina, la cronaca della partita

Un gol che ha preso in contropiede tutti, persino la regia di Dazn che non è riuscita a cogliere l’incredibile rete, mostrata poi nel replay da diverse angolazioni.

Dopo il gol il giocatore è andato subito sotto il settore ospiti viola dove i tifosi della Fiorentina presenti al Bentegodi erano in delirio. Non si aspettavano che, nel prezzo del biglietto, ci sarebbe stata anche una rete del genere. Folta la rappresentanza di supporter viola a Verona.

Gli altri due gol del Verona sono stati segnati da Barak su assist di Ikone e da Cabral su assist di Mandragora.

“Complimenti a Biraghi, è un grande gol – dice Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il match – Non è facile avere intuizioni da quella distanza. Giusto che i compagni lo festeggino”.