Fiorentina, le pagelle: Antonin gol, quel sinistro salvatutto. Jovic e Jack: due ingenuità evitabili

Fiorentina: le finezze non richieste e i gol ‘covati’ in panchina

Firenze, 10 marzo 2023 - Le pagelle viola dopo Fiorentina-Sivasspor.

IL MIGLIORE

Barak 7. Entra e quasi subito risolve, il sinistro nell’ingorgo arriva nel momento ideale per evitare l’ansia da prestazione. Altre discrete giocate. (Castrovilli 6. La prima da titolare dopo l’infortunio è un po’ svolazzante. Quel colpo di tacco però...)..

IL PEGGIORE

Jovic 5. Innesca subito una evitabile finezza a tu per tu con il portiere: non granché. Poi sfortunato per un destro respinto. Fa il trequartista quando entra Cabral e ci sono alcuni rimbalzi. Ha il merito di partecipare al groviglio dell’azione che porta al gol di Barak.

LE PAGELLE

Terracciano 6. Poche parate, un paio di giganteschi brividi. Il primo sulla traversa colpita da Goutas.

Dodo 6. Sorveglia un signore che si chiama Erdogan (occhio al cognome). Lotta e se la cava.

Quarta 6,5. E’ concentrato e in palla, si aggiunge ai centrocampisti per impostare.

Igor 6,5. Wrestling con Caicedo, che quasi lo pareggia per stazza fisica. Una grave ingenuità nella ripresa, ma c’è il gol salvato su Charisis.

Biraghi 5,5. Spinge a sinistra e l’ultima scelta è raramente di alta qualità. Ammonizione evitabile: salterà il ritorno.

Bonaventura 5,5. Gli capita un’occasione, ma il pallonetto è troppo lieve. Partita non indimenticabile. ( Cabral 5,5. Errore grave sull’autografo personale di Kouame: destro sbilenco).

Amrabat 5,5. Pattuglia e coordina, alterna passaggi corti a lancioni. Non granché. ( Mandragora 6 ).

Gonzalez 6. una gran palla per Jovic, poi un mix di frenesia e piccoli rimbalzi. Esce per stanchezza. ( Kouame 6 ).

Ikoné 5. Il suo memo personale è tutto in un bel lancio di prima per Bonaventura. Poi quasi zero. ( Sottil 6. Rientra dopo ’infortunio: qualche buon lampo).

Italiano 6.