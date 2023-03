Italiano: "Grande orgoglio, curati i dettagli. Bianco? Episodio vergognoso"

Vincenzo Italiano

Firenze, 16 marzo 2023 - Archiviato lo spavento iniziale, la Fiorentina ha dilagato anche in Turchia, dimostrandosi un'autentica macchina da gol nella competizione europea. Il poker al Sivasspor spalanca le porte dei Quarti di Finale di Conference League alla squadra viola, che domani alle 13 conoscerà la prossima avversaria nel sorteggio di Nyon. Brutto episodio nel finale, con uno spettatore che ha invaso il campo ed ha sferrato un pugno in faccia ad Alessandro Bianco dopo il quarto gol di Castrovilli. Anche il presidente Commisso ha chiamato il giovane calciatore viola per sincerarsi delle sue condizioni ed inoltre ha fatto i complimenti alla squadra e si è detto orgoglioso per il traguardo raggiunto. Vincenzo Italiano è soddisfatto a fine partita. Queste le sue parole da Sivas, partendo proprio dall'episodio finale. "Non c’è nulla da commentare. Una roba vergognosa, neanche il ragazzo si aspettava una cosa del genere. Ora è dentro lo spogliatoio con il naso rotto. Mi dispiace tantissimo, anche perché sembrava tutta una festa. Con questo stadio gremito hanno cercato di spingere i loro giocatori, ma l'episodio finale la sporca un po' la serata. Per il resto sono molto contento di quello che ho visto. In genere facevamo fatica a rimontare, oggi invece con calma e pazienza siamo riusciti a vincere con il nostro gioco. Siamo davvero orgogliosi di essere arrivati ai Quarti, era un nostro obiettivo".





La partita si era messa in salita?

"Lo stadio era caldo, i calciatori erano convinti di poter fare l'impresa. Hanno trovato questo gol incredibile, poi noi siamo stati bravi a reagire e nel secondo tempo siamo stati concentrati, su un terreno di gioco bruttissimo. Sono contento per Milenkovic, la sua scelta a discapito di Igor era per sfruttare le palle inattive. La felicità è stata tanta, abbiamo provato e riprovato questa situazione. La prestazione è stata di livello. Venire qui con questa personalità non era facile".



Avete curato i minimi dettagli per questa partita.

"Siamo venuti qui a prepararla nei minimi dettagli arrivando un giorno prima del solito. Abbiamo curato tutto, soprattutto fisicamente eravamo pronti ad una battaglia. E' la dimostrazione di quanto ci tenevamo ad andare avanti. Grandissimo orgoglio, domani aspettiamo l'avversario dal sorteggio".



Il gol di Castrovilli.

"Gaetano deve avere pazienza. L'infortunio è stato brutto, la ricaduta sul polpaccio non era da sottovalutare. C'è grande fiducia in lui e nelle sue qualità, lo rimetteremo in forma piano piano. Sono contento per il gol, ha chiuso la partita. Mi aspetto questo. I ragazzi lo sanno, mancano due mesi. Avete visto Ranieri, sapevo che non avrebbe sbagliato partita".



Ancora sull'episodio di Bianco...

"Un episodio brutto, un ragazzo di vent'anni che subisce qualcosa del genere... Macchia una partita che era stata uno spettacolo. Faccio i complimenti al pubblico per come hanno sostenuto i loro giocatori. Faccio al Sivasspor un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo, magari un giorno ci rivedremo".