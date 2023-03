Fiorentina Milan, Franchi esaurito nel ricordo di Astori. Probabili formazioni

Firenze, 3 marzo 2023 - Big match serale, stadio esaurito in ogni ordine di posto. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande notte di calcio. La vigilia di Fiorentina-Milan racconta di biglietti ormai introvabili in ogni settore. Lo abbiamo raccontato per tutta la settimana.

La vendita libera senza restrizioni ha dato la possibilità ai tifosi del Milan, specialmente quelli della Toscana, di acquistare biglietti in qualsiasi settore. Ecco perché anche la Curva Ferrovia è andata esaurita in pochissime ore, così come la Maratona. Un po' di apprensione c'è, saranno migliaia i tifosi del Milan in mezzo a quelli della Fiorentina. Probabilmente saranno confinati a ridosso del settore ospiti con rinforzati cordoni di steward.



Il pre partita vivrà sull'emozione del ricordo di Davide Astori. Domani ricorre il quinto anniversario della scomparsa del Capitano Eterno della Fiorentina. Il caso ha voluto che l'avversario della Fiorentina sia quello Stefano Pioli che tanto soffrì insieme alla squadra nel 2018 e che porta tatuate sul polso anche le iniziali del suo ex giocatore.

Promossa la raccolta fondi, i cui introiti andranno proprio alla fondazione che porta il nome di Davide (oggi anche l'appello a donare di Saponara e Biraghi), mentre saranno vendute migliaia di bandierine con stampato il numero 13. Attesa per quel che proporrà la Fiesole. Senz'altro al minuto 13 della partita il consueto coro per ricordare Davide sarà ancora più sentito.



Per quanto riguarda il campo, non sembrano esserci particolari dubbi per quanto riguarda la Fiorentina.

Italiano ha convocato 25 giocatori ed è rimasto escluso il solo Terzic, out almeno una ventina di giorni dopo l'infortunio di Verona. Terracciano in porta.

Sicura la linea difensiva con Dodò, il rientrante Milenkovic, Igor (in vantaggio su Quarta) e Biraghi. A centrocampo nessun dubbio su Amrabat in cabina di regia e su Bonaventura nel ruolo della mezzala destra con la licenza di alzarsi sotto la punta.

L'impressione è che possa completare il reparto Mandragora, in crescita e vero e proprio 'equilibratore' del centrocampo. Se Italiano dovesse scegliere una strategia più offensiva manderà in campo Barak al posto dell'ex Toro.

Anche l'attacco sembra deciso, ed è quello 'titolare' delle ultime settimane. Gonzalez a destra (Italiano lo aspetta ad un livello di rendimento un po' più alto rispetto alle ultime uscite) con Saponara a sinistra (quando il livello si alza c'è bisogno di un regista offensivo che abbia la qualità per accendere il gioco della Fiorentina).

Al centro impossibile togliere Cabral, reduce da 5 gol nelle ultime 4 partite. Anche Jovic sta bene, ma Italiano sembra voler sfruttare il momento sotto porta dell'attaccante brasiliano.



FIORENTINA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.



FIORENTINA-MILAN, DOVE VEDERLA



Due le opzioni televisive a disposizione di chi non sarà presente allo stadio. La partita infatti sarà trasmessa in diretta da DAZN ed anche da Sky Sport.

Alessandro Latini