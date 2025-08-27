Fiorentina, parte la missione Mapei Stadium. Le info per i 5.000 tifosi al seguito

Firenze, 27 agosto 2025 – Tutto pronto in casa Fiorentina per la spedizione al Mapei Stadium di Reggio Emilia che domani sera, giovedì 28 agosto, ospiterà alle ore 20 la gara di ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya. Si riparte dal 3-0 maturato all'andata, ma in conferenza stampa Stefano Pioli ha messo tutti in guardia. Guai abbassare la tensione, in Europa ogni distrazione si può pagarla cara.

Mapei Stadium che ospita la gara della Fiorentina per dare la possibilità agli operai che lavorano al restyling del Franchi di lavorare senza l'intralcio di un match ufficiale con la presenza di squadra e tifosi. La Fiorentina tornerà a giocare nel proprio stadio sabato 13 settembre alle ore 20.45 nel big match contro il Napoli, a distanza di poco meno di quattro mesi dall'ultima volta (vittoria per 3-2 contro il Bologna, era il 18 maggio).

Tempo adesso di pensare alla sfida europea, con la Fiorentina che sarà seguita a Reggio Emilia da circa 5.000 tifosi. Il club viola ha pubblicato sul proprio sito una serie di informazioni utili per chi si metterà in viaggio nella giornata di domani.

Questo il comunicato della società viola: "ACF Fiorentina, in vista della gara di ritorno dei Play Off di Conference League contro il Polissya ,che si disputerà domani, giovedì 28 agosto alle ore 20:00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, informa i propri tifosi che:

Sarà in vigore il Regolamento d’uso dell’ U.S. Sassuolo, reperibile a questo indirizzo: https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/b75369d8-3c47-436c-aef8-da412f9cad89/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Regolamento-stadio-Mapei-Stadium.pdf?language=it

Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Est è a disposizione il seguente parcheggio (dal Casello Reggio Emilia prendere Via Gramsci e poi via Tegani, seguire indicazioni “Tribuna Nord” – Parcheggio esclusivo: Piazzale Romano / Piazzale Lari): Piazzale Felice Romano: https://maps.app.goo.gl/mothrPtRFq9Urw7A8

Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Ovest è a disposizione fino ad esaurimento il seguente parcheggio: Piazzale del Grosso: https://maps.app.goo.gl/r9btZ4PfoCPLVYMAA;

Sul sito https://www.acffiorentina.com/ticketing/prima-squadra-maschile sono ancora disponibili biglietti per tutti i Settori dell’impianto aperti alla vendita con prezzo promozionale per gli abbonati alla stagione 25/26. Le casse della Biglietteria del Mapei Stadium domani saranno aperte dalle ore 17:00. Si invitano i Tifosi Viola al rispetto delle indicazioni del personale di servizio e delle Forze dell’Ordine sia all’interno che all’esterno dell’impianto".