Fiorentina, lacrime e rabbia. Conference amara: la delusione dei tifosi al Franchi e al Viola Park

Firenze, 30 maggio 2024 – Una maledizione. Esattamente come un anno fa, quando il West Ham segnò a tempo praticamente scaduto il gol vittoria nella finale di Conference League. Stavolta il giustiziere viola ha vestito i panni di El Kaabi: il suo guizzo a 3 minuti dai rigori ha nuovamente fatto sfumare il sogno di portare una coppa a Firenze.

E così, per le migliaia di tifosi che avevano riempito il Franchi e il Viola Park, sono state lacrime di amarezza e delusione. Quella che era cominciata come una serata di festa si è lentamente trasformata in un incubo. Un film già visto, una gara giocata così così e la maledizione di quel gol a tempo praticamente scaduto.

Avevano sognato di riversarsi per le vie del centro a festeggiare fino a tarda notte, ma anche stavolta è andata male. Appuntamento rimandato, magari all’anno prossimo, quando i viola torneranno a giocare la Conference League. Adesso, però, c’è spazio soltanto per le lacrime e la rabbia.