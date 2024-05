Olympiakos Fiorentina: Viola Park completo, quanti tifosi nel quartier generale

Firenze, 29 maggio 2024 – E’ la casa viola, è il quartier generale della passione della Fiorentina. Per la finale di Conference League il Viola Park è al completo. L’impianto di Bagno a Ripoli fin quasi da subito ha aperto ai tifosi, che possono vedere le partite al bar dell’impianto, come avviene anche per le partite di campionato.

Segui la diretta

Tifosi al Viola Park per la finale di Conference

Per la finale di Conference l’impianto è al completo. Sono state aperte le tribune dei campi ma anche appunto l’ampio bar con tanti schermi. I tifosi avevano la possibilità di prenotare il posto e di cenare all’interno dell’impianto. E il clima è di quelli da grande appuntamento, con i supporter che intonano cori mentre guardano il match.