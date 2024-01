Fiorentina, allenamento con il Grosseto in vista dell’Inter. Gonzalez ok, ‘Franchi’ verso il pienone

Firenze, 24 gennaio 2024 – Parte dell'allenamento congiunto con il Grosseto per la Fiorentina, impegnata a preparare al Viola Park la sfida casalinga di domenica contro l'Inter. In particolare i gigliati hanno effettuato insieme alla squadra allenata da Vitaliano Bonuccelli esercizi a tema e situazioni di palla inattiva.

Nella prima parte della seduta Milenkovic e compagni si erano invece concentrati su riscaldamento fisico-atletico fra campo e palestra. Continuano a migliorare le condizioni di tre giocatori reduci da infortuni, ovvero Nico Gonzalez, Dodo e Castrovilli, anche se solo il primo sarà convocabile, e verosimilmente partirà dalla panchina. Out per la sfida ai recenti vincitori della Supercoppa italiana, oltre allo squalificato Biraghi, anche l'esterno offensivo Kouame che è impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Tornerà titolare dal 1' sulla fascia sinistra difensiva Parisi, mentre ballottaggio aperto fra Beltran e Nzola per il ruolo di prima punta. Domenica prossima al Franchi attesi circa 30 mila spettatori.