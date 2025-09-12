Bove: “Grazie Fiorentina e grazie Firenze. La nostra storia non finisce qui”

Firenze, 12 settembre 2025 – “Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore”. Così l’ex centrocampista viola Edoardo Bove comincia il suo messaggio su Instagram per ringraziare per il supporto e il sostegno in mesi difficili. Ricordiamo che lo scorso primo dicembre, Bove ha accusato un malore nel corso della gara di campionato fra Fiorentina e Inter e che successivamente si è sottoposto a un intervento chirurgico per l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo.

Il grazie di Bove su Instagram

Nel post, Bove ringrazia la società viola: “Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!”. Giovedì 11 settembre, Bove ha fatto visita agli ex compagni al Viola Park.

Un grazie anche per i fiorentini e per Firenze. “Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato! Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze sei stata due volte Rinascita”.