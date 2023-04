Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese: viola a un passo dal sogno della finale contro l’Inter. Probabili formazioni e tv

Firenze, 27 aprile 2023 – Con lo spavento vissuto nelle gare di ritorno di Conference League contro il Braga e (soprattutto) contro il Lech Poznan a fare da monito, la Fiorentina sfida stasera la Cremonese nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si gioca alle 21, diretta tv su Canale 5.

Il successo della gara di andata (2-0 per i viola) potrebbe sembrare rassicurante, vista anche la differenza di organico tra le due squadre, ma proprio quanto accaduto con le rimonte quasi riuscite di Braga e Poznan deve mettere in guardia la squadra di Italiano. Anche perché la Cremonese crede nell’impresa e, ormai quasi retrocessa in B, punta tutto sulla Coppa Italia.

I viola devono anche dimostrare che quello di Monza è stato un incidente di percorso e non un campanello d’allarme di una flessione di forma. Comunque, quello che conta è passare il turno e conquistare l’accesso alla finale per sfidare l’Inter che ha eliminato la Juventus. Per questo ancora una volta saranno i tifosi a spingere i viola fino all’obiettivo. Sarà presente anche il presidente Rocco Commisso.

Per quanto riguarda le scelte di Italiano, in attacco toccherà a Cabral, alle sue spalle dovrebbe esserci un tridente con Gonzalez, Barak e Sottil, centrocampo con Amrabat e Castrovilli.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral. Allenatore: Italiano.

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Quagliata; Pickel, Meité, Castagnetti; Galdames; Dessers, Okereke. Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli (Roma)