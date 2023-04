Viola in finale di Coppa Italia, Commisso: “Grazie davvero a tutti. Ho i miei sogni, vedremo”

Firenze, 27 aprile 2023 – E’ la prima finale importante per Rocco Commisso. “Io prendo una cosa alla volta – dice Commisso – Siamo in finale, andiamo a Roma. Siamo molto contenti, i ragazzi hanno fatto una grande partita. Non era facile. La coreografia è stata spettacolare. Grazie a tutti, dal mister allo staff, ai ragazzi, sono contento”.

Una Fiorentina cresciuta, che si candida su due palcoscenici. “Speriamo, che il Signore ci aiuti. Io guardo una partita alla volta. Siamo in semifinale di Conference, ora abbiamo la Sampdoria. Grazie a tutta la città”.

Poi una parola per Italiano: “Bravissimo, vanno fatti i complimenti a lui, che è alla sua prima finale di Coppa Italia. Anche quando lo criticavano gli sono stato sempre vicino. Ho sempre detto a tutti di prendersela con me ma di lasciar stare squadra e tecnico. Lo faccio in Usa e lo faccio qui, sarò sempre così”.

Quale è il sogno di Commisso? “Noi non vogliamo fare la fine della Juventus, che ha iniziato i suoi problemi dopo aver comprato Ronaldo. La Fiorentina non adrà mai al fallimento. Non posso dire dove arriveremo, ognuno ha i suoi sogni”.