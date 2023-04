La Fiorentina va in Arabia Saudita: da finalista di Coppa Italia si giocherà la Supercoppa

Firenze, 27 aprile 2023 – La Fiorentina non si regala soltanto la finale di Coppa Italia: vincendo la doppia sfida con la Cremonese infatti conquista anche l’accesso alla final four di Supercoppa Italiana che si giocherà a gennaio 2024 in Arabia Saudita con un format nuovo, a Riad.

Ci saranno infatti le prime due del campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Sicure dunque di andare in Arabia Saudita sono Inter e Fiorentina oltre ovviamente al Napoli che aspetta solo l’aritmetica per lo scudetto. Vedremo chi sarà la seconda in campionato. Ma intanto la Viola si regala questo viaggio in Medio Oriente per un altro trofeo da sognare.