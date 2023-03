Fiorentina ko, la Roma si conferma imbattibile

Fiorentina

1

Roma

5

FIORENTINA: Schroffenegger; Erzen (76’ Cafferata), Agard, Tortelli, Tucceri Cimini; Breitner (76’ Catena), Parisi (46’ Longo), Zamanian; Boquete; Hammarlund, Johannsdottir. All.: Panico.

ROMA: Ceasar; Linari, Wenninger, Minami; Serturini, Cinotti, Giugliano (63’ Losada), Greggi (80’ Ciccotti), Haavi (72’ Selerud); Andressa (72’ Di Guglielmo); Giacinti (63’ Glionna 7). All.: Spugna.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Reti: 11’ Giacinti, 21’ Giugliano, 28’ Giacinti, 47’ Wenninger, 51’ Johannsdottir, 77’ Glionna.

Note - Espulsa: 88’ Zamanian.

Sesto Fiorentino - La Roma continua a essere un rebus irrisolto per la Fiorentina che paga ancora dazio di fronte alle giallorosse nella prima sfida della cosiddetta Poule Scudetto. Protagonista la grande ex Giacinti che con una doppietta ha spianato la strada alle ragazze di Spugna. Per la Fiorentina poco da dire, considerato la forza delle avversarie che proseguono la corsa in testa alla classifica con poche rivali. La partita di fatto si è chiusa già al 28’, dopo che la doppietta della numero 9 avversaria aveva già portato la Roma sul 3-0. Per le viola poco da recriminare, ma subito rimboccarsi le maniche.